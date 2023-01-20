В Объединенных Силах ВСУ почтили память украинских киборгов, оборонявших Донецкий аэропорт (видео)

В Украине 20 января отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта. В Объединенных Силах ВСУ отметили, что украинские киборги вошли в историю героического противостояния российским оккупантам.

Обращение генерал-лейтенанта Сергея Наева опубликовали на официальной странице Командования Объединенных Сил ВСУ.

"Киборги выстояли, не выстоял бетон. Так кратко охарактеризованное время противостояния на небольшом плацдарме. За этой лаконичной фразой стоит 242 дня героических и сверхчеловеческих усилий людей, которые выдержав жесткий напор и шквальный огонь, без преувеличений стали героями, стали нашей стали примером мужества и непокоренности. Наши отважные защитники – это символ всего украинского народа", — подчеркнул Наев.

Он отметил, что оборона аэропорта вошла в историю русско-украинской войны как страница героического подвига. Она продолжалась с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. В этот период погибло более 200 украинских воинов.

Наев подчеркнул, что несокрушимость Украины всегда является образцом героизма — "Азовсталь", тяжелые бои за Харьков и Авдеевку, Северодонецк и Попасную. Защитники Бахмута и Соледара и сейчас пишут новый раздел доблестных поступков.

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