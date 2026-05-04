В областном центре из-за обстрелов не будут ходить троллейбусы
В Херсоне до 10 мая не будут ходить троллейбусы из-за обстрелов россиян.
В Херсоне временно приостановили движение городских троллейбусов из-за ситуации безопасности.
Об этом сообщил глава МВА Ярослав Шанько.
«В связи с ухудшением ситуации безопасности в районе дислокации подвижного состава троллейбусов перевозки электротранспортом в городе временно приостановлены. Троллейбусы не будут ходить ориентировочно неделю — с сегодняшнего дня до 10 мая», — отметил он.
3 мая россияне из беспилотника атаковали служебный автомобиль одного из предприятий. Погиб мужчина.
2 мая россияне из дрона ударили по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. Среди погибших — коммунальщик и женщина. Также много пострадавших.
19 апреля в результате российского удара по автомобилю в Центральном районе Херсона погиб мужчина.
24 апреля в пригороде Херсона оккупанты из дрона попали в мопед, на котором ехали два человека.