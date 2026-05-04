В областном центре из-за обстрелов не будут ходить троллейбусы

Херсон / © Associated Press

Реклама

В Херсоне временно приостановили движение городских троллейбусов из-за ситуации безопасности.

Об этом сообщил глава МВА Ярослав Шанько.

«В связи с ухудшением ситуации безопасности в районе дислокации подвижного состава троллейбусов перевозки электротранспортом в городе временно приостановлены. Троллейбусы не будут ходить ориентировочно неделю — с сегодняшнего дня до 10 мая», — отметил он.

Реклама

Ситуация в Херсоне — последние новости

3 мая россияне из беспилотника атаковали служебный автомобиль одного из предприятий. Погиб мужчина.

2 мая россияне из дрона ударили по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. Среди погибших — коммунальщик и женщина. Также много пострадавших.

19 апреля в результате российского удара по автомобилю в Центральном районе Херсона погиб мужчина.

24 апреля в пригороде Херсона оккупанты из дрона попали в мопед, на котором ехали два человека.

Реклама

Новости партнеров