В областном центре россияне попали в остановку с людьми — первые детали

Всех пострадавших госпитализировали в больницу / © Николаевская ОГА

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Сегодня, 8 июня, враг атаковал Одессу — есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«Предварительно, есть двое пострадавших. Люди ждали транспорт на остановке. Их госпитализировали с осколочными ранениями. Всю информацию выясняем», — коротко отметил он.

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Напомним, оккупанты ударили «Шахедами» по городу Конотоп Сумской области.

В результате атаки часть города осталась без электроснабжения. Ударом повредило частный дом и многоэтажку. По меньшей мере, три человека пострадали

Пострадавших доставили в реанимацию. На месте атаки идет спасательная операция.

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