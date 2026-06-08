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- Украина
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В областном центре россияне попали в остановку с людьми — первые детали
Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Власть выясняет все детали.
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Сегодня, 8 июня, враг атаковал Одессу — есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
«Предварительно, есть двое пострадавших. Люди ждали транспорт на остановке. Их госпитализировали с осколочными ранениями. Всю информацию выясняем», — коротко отметил он.
Напомним, оккупанты ударили «Шахедами» по городу Конотоп Сумской области.
В результате атаки часть города осталась без электроснабжения. Ударом повредило частный дом и многоэтажку. По меньшей мере, три человека пострадали
Пострадавших доставили в реанимацию. На месте атаки идет спасательная операция.
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