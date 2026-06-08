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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
225
Время на прочтение
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В областном центре россияне попали в остановку с людьми — первые детали

Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Власть выясняет все детали.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Всех пострадавших госпитализировали в больницу

Всех пострадавших госпитализировали в больницу / © Николаевская ОГА

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 8 июня, враг атаковал Одессу — есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«Предварительно, есть двое пострадавших. Люди ждали транспорт на остановке. Их госпитализировали с осколочными ранениями. Всю информацию выясняем», — коротко отметил он.

Напомним, оккупанты ударили «Шахедами» по городу Конотоп Сумской области.

В результате атаки часть города осталась без электроснабжения. Ударом повредило частный дом и многоэтажку. По меньшей мере, три человека пострадали

Пострадавших доставили в реанимацию. На месте атаки идет спасательная операция.

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Дата публикации
Количество просмотров
225
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