Харьков под атакой / © УНІАН

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Сегодня, 26 ноября, россияне ударили дроном по учебному заведению в Харькове.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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«Реактивный вражеский дрон ударил по зданию одного из ВУЗов в Киевском районе. Есть информация о погибшей женщине», — отметил он.

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Атака по Украине — последние новости

В ночь на 26 ноября российская армия атаковала Украину баллистическими ракетами «Искандер-М» / «Циркон» / С-400 и 113 дронами типа Shahed, «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия».

Утром россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. По словам мэра Игоря Терехова, в Новобаварском районе вражеский «Шахед» попал в многоэтажку, в результате чего на 15 этаже загорелась квартира. По состоянию на 07:15 известно о двух погибших в квартире, куда влетел дрон. Также сообщается о трех пострадавших и людях, заблокированных под завалами дома в Новобаварском районе.

26 ноября в Киеве раздался мощный взрыв, за несколько минут до которого в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы реактивных дронов.

В Харькове российские войска во второй раз с начала полномасштабного вторжения атаковали бассейн, в котором готовится к международным соревнованиям национальная сборная Украины по артистическому плаванию.

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