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В областном центре россияне ударили просто по остановке — первые детали
Утром в Харькове под удар попала остановка общественного транспорта — обошлось без жертв и пострадавших.
Сегодня, 29 ноября, в Киевском районе Харькова враг ударил по остановке общественного транспорта.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«Поврежден киоск, магазин и три автомобиля. Информация о пострадавших не поступала», — отметил он.
Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела.
Атака по Украине 29 ноября — что известно
В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Украину 140 дронами. ПВО сбила 101 из них, в том числе 55 реактивных «Шахедов».
В Харькове вражеский дрон атаковал парковку в Шевченковском районе города, загорелся автомобиль. В результате ударов по Запорожью погибла женщина, еще два человека травмированы. В Одесской области есть разрушение и погибший человек.
Утром в Сумах раздавались взрывы — город атаковали «Шахедами».
Оккупанты продолжают дроновые атаки по Киевской области. В последние сутки последствия вражеских атак зафиксированы в Белоцерковском, Фастовском и Вышгородском районах.