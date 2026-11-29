Иллюстрированное изображение / © Інтерфакс (Росія)

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Сегодня, 29 ноября, в Киевском районе Харькова враг ударил по остановке общественного транспорта.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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«Поврежден киоск, магазин и три автомобиля. Информация о пострадавших не поступала», — отметил он.



Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела.

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Атака по Украине 29 ноября — что известно

В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Украину 140 дронами. ПВО сбила 101 из них, в том числе 55 реактивных «Шахедов».

В Харькове вражеский дрон атаковал парковку в Шевченковском районе города, загорелся автомобиль. В результате ударов по Запорожью погибла женщина, еще два человека травмированы. В Одесской области есть разрушение и погибший человек.

Утром в Сумах раздавались взрывы — город атаковали «Шахедами».

Оккупанты продолжают дроновые атаки по Киевской области. В последние сутки последствия вражеских атак зафиксированы в Белоцерковском, Фастовском и Вышгородском районах.

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