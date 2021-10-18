В областях Украины появятся новые графики вакцинации против COVID-19: детали

Главам обладминистраций поручено проконтролировать соблюдение нового графика.

График вакцинации против коронавируса для каждой области должно безотлагательно обновить и утвердить Министерство здравоохранения Украины. Местная власть должна контролировать, как соблюдается этот график.

Об этом шла речь на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского 18 октября, информирует пресс-служба главы государства.

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Отмечается, что руководители ОГА должны предоставить утвержденные графики пунктам, утвердить и проконтролировать их соблюдение.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость ускорения темпов иммунизации, а поэтому поручил тщательно отслеживать ситуацию с работой центров вакцинации в регионах в течение недели, особенно в выходные.

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"Вполне понятно, что людям удобнее сделать прививку в субботу и воскресенье. Задание Минздава и местных властей — обеспечить такую возможность", — сказал президент.

В свою очередь, руководство Нацполиции и СБУ доложило, что те, кто подрабатывает ПЦР-тесты COVID-сертификаты, уже привлечены к ответственности. Среди злоумышленников, в частности, есть врачи, представители лабораторий.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Следует заметить, что 7 октября Минздрав утвердил перечень профессий, для которых вакцинация против COVID-19 является обязательным. Речь идет о работниках учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Есть специальные органы, которые проверяют, действительно ли работодатель отстранил невакцинированного работника. Если этого не произошло, он может нести за это ответственность. Кроме того, невакцинированных от коронавируса работников образовательных учреждений не будут допускать к работе. Отстранение начнется уже с ноября.

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