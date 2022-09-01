"В обмен на помилование и финансовую компенсацию": Россия собирается вербовать в свои подразделения заключенных из Украины

В частности, получивших срок в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Россия сталкивается с "серьезной" нехваткой военного персонала и ищет новые способы усилить количество своих войск, говорят официальные лица США.

"Российские военные испытывают серьезную нехватку личного состава в Украине. Мы считаем, что Министерство обороны России (МО) стремится привлечь военнослужащих по контракту, чтобы компенсировать эту нехватку личного состава, в частности путем принуждения раненых солдат возвращаться в бой, привлечения персонала от частных охранных компаний и выплатой бонусов призывникам", — сказал американский чиновник CNN.

Источники также заявили, что США располагают "достоверной информацией" о том, что Минобороны России, "вероятно, начнет вербовать" осужденных преступников в Украине "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".

Официальные лица не предоставили дополнительных подробностей о разведывательных данных, которые стоят за этими оценками.

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