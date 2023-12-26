В оборонном комитете Совета спрогнозировали, как будет разворачиваться война в следующем году

В следующем году Украина будет дальше зависеть от западного вооружения.

Перед украинскими военными сейчас стоит задача – не пропустить противника дальше и нанести ему максимальные потери.

Мнение об этом выразил полковник Службы безопасности Украины, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Укринформу.

По его мнению, в 2024 году война будет примерно такой же, как и в этом году — позиционная с элементами активных действий.

"Поэтому это будет год мобилизации и подготовки. И это было бы правильно — мобилизовывать и готовить. Наша задача на ближайшую перспективу — не пропустить противника дальше и нанести ему максимальные потери, чем создать условия для дальнейшего продвижения и освобождения территорий", — отметил Костенко.

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Для этого Украине нужны дальнобойные ракеты, которыми можно на оперативную глубину поражать штабы, склады и логистику российских военных.

"Конечно, было бы хорошо иметь ракеты, которые достигали бы территории Российской Федерации, ее инфраструктурных и военных объектов. Надеюсь, что у нас появится такая возможность", — добавил секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Также оккупантам для ведения активных боевых действий необходимы снаряды в артиллерию разных калибров, а среди текущих потребностей – снаряжение, боеприпасы, стволы.

"Нужно большое количество дронов разных типов и боеприпасов к ним. Системы РЭБ. Также нужны системы ПВО, чтобы мы могли сбивать как можно больше дронов и ракет", — подчеркнул Костенко.

Напомним, каждый день Украина проигрывает на войне по двум причинам: мы воюем на своей территории и теряем ее, и теряем людей, свой личный состав. Об этом в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал бывший боец "Азова", боец 3 ОШБр и инструктор "Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца" с позывным "Мактавиш".

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