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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1071
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В общежитии нашли мертвого младенца, под подозрением родная мать: подробности трагедии

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти младенца стало истощение вследствие длительного недоедания.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Младенец скончался в коляске

Младенец скончался в коляске / © Национальная полиция Днепропетровской области

В Днепре правоохранители задержали 34-летнюю женщину, которую подозревают в том, что она фактически заморила голодом свою двухмесячную дочь. По данным полиции, ребенок умер в результате критического истощения организма, вызванного длительным недоеданием.

Как сообщили в полиции Днепра, тело младенца обнаружили 28 июня в детской коляске в одной из комнат общежития.

В ходе расследования было установлено, что мать в течение длительного времени не обеспечивала ребенку надлежащего ухода и питания, не обратилась за медицинской помощью, несмотря на критическое состояние дочери, а после её смерти не сообщила о трагедии правоохранительным органам или медикам.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало истощение вследствие длительного недоедания.

/ © Национальная полиция Днепропетровской области

© Национальная полиция Днепропетровской области

Кроме того, у женщины забрали двухлетнего сына, которого госпитализировали для обследования и оказания необходимой помощи.

В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по фактам злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком и оставления малолетней без помощи, что привело к смерти. Досудебное расследование продолжается.

/ © Национальная полиция Днепропетровской области

© Национальная полиция Днепропетровской области

Напомним, в Харькове правоохранители сообщили о подозрении 22-летней матери-одиночке, которая жестоко избивала свою новорожденную дочь.

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Дата публикации
Количество просмотров
1071
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