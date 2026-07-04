В общежитии нашли мертвого младенца, под подозрением родная мать: подробности трагедии

Младенец скончался в коляске / © Национальная полиция Днепропетровской области

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В Днепре правоохранители задержали 34-летнюю женщину, которую подозревают в том, что она фактически заморила голодом свою двухмесячную дочь. По данным полиции, ребенок умер в результате критического истощения организма, вызванного длительным недоеданием.

Как сообщили в полиции Днепра, тело младенца обнаружили 28 июня в детской коляске в одной из комнат общежития.

В ходе расследования было установлено, что мать в течение длительного времени не обеспечивала ребенку надлежащего ухода и питания, не обратилась за медицинской помощью, несмотря на критическое состояние дочери, а после её смерти не сообщила о трагедии правоохранительным органам или медикам.

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Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало истощение вследствие длительного недоедания.

© Национальная полиция Днепропетровской области

Кроме того, у женщины забрали двухлетнего сына, которого госпитализировали для обследования и оказания необходимой помощи.

В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по фактам злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком и оставления малолетней без помощи, что привело к смерти. Досудебное расследование продолжается.

© Национальная полиция Днепропетровской области

Напомним, в Харькове правоохранители сообщили о подозрении 22-летней матери-одиночке, которая жестоко избивала свою новорожденную дочь.

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