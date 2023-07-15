В общежитии Винницкого аграрного университета произошел взрыв – есть погибший

В общежитии Винницкого национального аграрного университета в ночь на 15 июля произошел взрыв – погиб один человек. Предварительно взорвалось устройство не военного назначения.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила спикер Нацполиции Винницкой области Зарина Маевская.

"Около полуночи в полицию поступило сообщение о взрыве в одной из комнат общежития. Выездом на место происшествия было обнаружено тело 39-летнего мужчины. Он временно проживал в комнате этого общежития и параллельно проводил там ремонтные работы", – рассказала Маевская.

По ее словам, в результате взрыва больше никто не пострадал.

Полиция открыла производство по ч.1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с отметкой самоубийство.

Напомним, 15 июля оккупанты обстреляли село на Харьковщине, есть жертвы.

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