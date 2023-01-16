В ОБСЕ отреагировали на информацию о якобы своих автомобилях на Донбассе

В ОБСЕ заявили, что на востоке Украины нет ее наблюдателей.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что ни ее представителей, ни ее автомобилей сейчас нет на Донбассе. А автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ сейчас официально не используются там.

Об этом организация написала в Twitter.

"У ОБСЕ нет присутствия на Донбассе. Если вы увидите на Донбассе любые автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ", – говорится в заявлении.

Напомним, в воскресенье, 15 января, стало известно, что на украинско-российской границе были отмечены внедорожники с маркировкой ОБСЕ, которые Россия не могла ввести законным способом. Соответствующее фото опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, отметив, что россияне могут готовить провокацию на территории Украины с автомобилями с маркировкой ОБСЕ как один из вариантов – устроить подрыв внедорожников, чтобы отвлечь медийное внимание от последствий ракетного удара по Днепру.

В понедельник, 16 января, в Киев прибыл действующий глава ОБСЕ.

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