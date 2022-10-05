В очереди более 5 тыс. человек: Федоров рассказал об усложненном выезде из оккупации

Российские захватчики усложнили выезд населения из захваченной Запорожской области.
Один из возможных маршрутов пролегает через Васильевку. Впрочем, на вражеском блокпосте россияне строят границу – пункт пропуска.
Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Сейчас они активизировали это строительство. Сегодня, к сожалению, через Васильевку фактически не пропускают людей. Если раньше в течение дня могли уехать две тысячи человек, то в течение вчера — 49 человек, а позавчера — 52 человека. Именно поэтому многие жители стоят в очереди", – заметил городской голова.
По его словам, в очереди на выезд находится 1,5 тыс. авто — это более 5 тыс. человек. Федоров подчеркнул — очередь не гарантирует того, что уехать удастся. К примеру, некоторых мужчин не пропускают. Их принуждают заполнять анкеты, получать пропуска.
Альтернативный путь выезда из оккупации – в сторону Грузии и стран ЕС. Там на границах тоже большие очереди. Впрочем, подчеркнул мэр, за два-три дня уехать за границу удается.
По словам Федорова, эвакуация есть едва ли не единственная возможность для мужчин с оккупированных территорий избежать мобилизации.
Как сообщалось, россияне максимально усложнили выезд из оккупированной Херсонщины. С 1 октября жители захваченных россиянами территорий должны получать специальное "разрешение", чтобы покинуть Херсонщину.
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