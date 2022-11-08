В очередях на выезд из Украины стоят автомобили и пешеходы: какая ситуация в пунктах пропуска

На западной границе Украины наблюдаются очереди в пунктах пропуска.

Во вторник утром, 8 ноября, в пунктах пропуска на границе с соседними государствами образовались очереди из автомобилей и пешеходов.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Пункты пропуска в Польшу

Перед ПП "Устилуг" выезда ожидают 20 легковых автомобилей, "Шегини" – в очереди 50 пешеходов. В других пунктах пропуска на польском направлении – очереди отсутствуют.

Пункты пропуска в Словакию

В пункте пропуска "Ужгород" пересечение границы ожидают 10 авто, без пешеходов и автобусов.

Пункты пропуска в Венгрию

В пункте пропуска "Тиса" стоят 10 автомобилей.

Пункты пропуска в Румынию

Очередь в пункте пропуска "Порубное" – 30 автомобилей.

На пунктах пропуска в Молдову – очереди отсутствуют.

Напомним, на границе с Венгрией временно прекратил работу один из пунктов пропуска.

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