В очередях на выезд из Украины стоят более 200 автомобилей и автобусы

В пунктах пропуска на выезд в Молдову и Румынию очередей нет.

На утро 10 января на выезд из Украины перед пунктами пропуска с соседними государствами образовались очереди из 215 автомобилей и 5 автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Самые большие очереди фиксируют на границе с Польшей. В частности, перед пунктом пропуска "Устилуг" выезда ожидают 80 автомобилей, перед ЧП "Угринов" — 30 автомобилей. Возле пункта пропуска "Краковец" в очереди стоят 30 автомобилей и три автобуса.

На границе со Словакией выезд ожидают 20 автомобилей перед ЧП "Малый Березный", а перед ЧП "Ужгород" — 25 легковушек и один автобус.

На границе с Венгрией в ПП "Тыса" ожидают 30 автомобилей и один автобус.

На румынском и молдавском направлениях очередей нет.

Напомним, в Житомирской области разоблачили незаконную схему пересечения границы – мужчины спешно женились и становились многодетными родителями.

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