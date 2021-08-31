В очках и на байке: пес с Кировоградщины путешествует с хозяином на мотоцикле Украины

В очках и на байке: пес с Кировоградщины путешествует с хозяином на мотоцикле Украины

Шарик уже 7 лет ездит вместе с хозяином на байке.

В Новгородке Кировоградской области проживает пес-байкер. Вот уже 7 лет четвероногий по кличке Шарик ездит с хозяином на мотоцикле — участвует в байкерских слетах, путешествует по Украине.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Владелец собаки Василий Петровцы из Новгородки Кировоградской области работает сварщиком на местном предприятии. Мотоцикл купил на первую зарплату и ездит на нем ради удовольствия, беря с собой в путешествия жену и собаку Шарика. Наибольшее расстояние, которое Василий с Шариком преодолели вместе — более 200 км.

Пес появился в семье щенком. Он полюбил езду на байке и охотно путешествует мужчина обернул тканью. Также как у настоящего байкера у собаки есть очки. Василий каждый раз надевает их на пса, когда отправляется с ним в путешествие.

"Уже семь лет с нами ездит на взлеты и просто отдыхать. В Кропивницкому на Кропбайкфесте были, в Черкассах, в Новомиргороде, в Светловодске, Кременчуге. Один знакомый в шутку предложил очки для Шарика, я примерил — четко подходят", — рассказывает Василий.

Пес очки не очень любит, но как только садится на мотоцикл, соглашается их надевать.

Пса-байкера Шарика уже знают в байкерских кругах, он является звездой каждого байкерского слета.

За две недели Василий с женой и Шариком планируют поехать на море в Николаевскую область.

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