В Одессе 104-летняя женщина, собравшаяся в Польшу, получила прививку от COVID-19

Женщина стала самым старым человеком, который был привит от коронавируса в Одессе.

В Одессе первую дозу вакцины COVID-19 получила 104-летняя женщина.

Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Одесского городского совета.

104-летняя коренная одесситка София Людвиговна Цуркан получила первую дозу вакцины Pfizer. Женщина стала старейшим вакцинированным человеком в Одессе.

"Мы решили сделать Pfizer, потому что сами вакцинированы им. Также нам порекомендовали медики сделать прививку именно им. Мы давно хотели это сделать, но нам говорили о том, что этой вакциной дома не прививают. Впрочем я смогла договориться и домой приехала врач моей мамы с медсестрой", — рассказала дочь госпожи Софии Ванда Цуркан в комментарии "Суспильному".

Через 21 день София Цуркан намерена получить вторую дозу вакцины.

Отметим, в ноябре София Цуркан получила первый в жизни загранпаспорт. Женщина в свои 104 года собирается поехать в Польшу. В Варшаве живут две ее дочери – 82-х и 75-ти лет. И там же живут две внучки и пятеро правнуков.

104-летняя одесситка собирается в путешествие в Польшу

Читайте также: