В Одессе 11-летнего парня ударило током на крыше грузового вагона: появились фото

В результате поражения током на вагоне поезда пострадал 11-летний парень / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

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В результате поражения электрическим током на вагоне поезда пострадал мальчик.

В среду, 28 июня, в Одессе, на железнодорожной станции, мальчика, 2014 года рождения, ударило током на крыше грузового вагона. От силы удара ребенка отбросило под поезд.

Спасатели достали мальчика и перенесли в карету медиков скорой для дальнейшей госпитализации.

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К сожалению, такие случаи не единичны. Дети продолжают играть возле железнодорожных объектов, подвергая себя смертельной опасности.

В результате поражения током на вагоне поезда пострадал 11-летний парень / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

В результате поражения током на вагоне поезда пострадал 11-летний парень / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

В результате поражения током на вагоне поезда пострадал 11-летний парень / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Напомним, неделю назад в больнице умерла 14-летняя Татьяна Киданчук из Бучи Киевской области, которая накануне получила тяжелые травмы вследствие поражения током на крыше поезда.

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