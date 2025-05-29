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- Украина
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В Одессе 11-летнего парня ударило током на крыше грузового вагона: появились фото
От силы удара током ребенка отбросило под поезд.
В результате поражения электрическим током на вагоне поезда пострадал мальчик.
В среду, 28 июня, в Одессе, на железнодорожной станции, мальчика, 2014 года рождения, ударило током на крыше грузового вагона. От силы удара ребенка отбросило под поезд.
Спасатели достали мальчика и перенесли в карету медиков скорой для дальнейшей госпитализации.
К сожалению, такие случаи не единичны. Дети продолжают играть возле железнодорожных объектов, подвергая себя смертельной опасности.
Напомним, неделю назад в больнице умерла 14-летняя Татьяна Киданчук из Бучи Киевской области, которая накануне получила тяжелые травмы вследствие поражения током на крыше поезда.