В Одессе 17-летний юноша похитил "Део" и устроил гонку с полицией

В Одессе 17-летний юноша похитил "Део" и устроил гонку с полицией

У юного водителя не было никаких документов на машину. Впоследствии патрульные получили ориентировку о незаконном завладении этой машиной.

В Одессе 17-летний парень похитил автомобиль и устроил гонку с полицией, пытавшейся его остановить.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Внимание правоохранителей привлек автомобиль Daewoo, нарушивший правила дорожного движения. Требование патрульных остановиться водитель проигнорировал. Злоумышленник решил спасаться бегством, во время которого нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации на дороге.

Наконец, патрульные догнали беглеца. За рулем автомобиля находился 17-летний юноша без документов на машину. Впоследствии патрульные получили ориентировку о незаконном завладении автомобилем Daewoo, который они остановили.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, что в Одессе авто на переходе сбило 15-летнюю девушку и 21-летнего парня. Несовершеннолетняя погибла на месте ДТП.

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