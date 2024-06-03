В Одессе 20-летнюю девушку из Ровно смыло в море: ее до сих пор не могут разыскать

К поискам пропавшей привлечены водолазы ГСЧС.
Лейтенанта полиции из Ровенской области вечером, 2 июня, в одесской Аркадии во время шторма смыло волной в море.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
20-летняя служащая вместе с коллегами приехала в Одессу на отдых 1 июня.
"Девушка фотографировалась на пирсе в память о пребывании в Одессе. Первая волна сбила ее с ног, а вторая – смыла в море", — уточнили в полиции.
В настоящее время продолжаются поиски тела девушки с привлечением водолазов ГСЧС. Водолазы ГСЧС разыскивают ее в акватории Черного моря.
Ранее стало известно, что в Полтавской области утонул 9-летний мальчик.
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