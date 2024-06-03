В Одессе 20-летнюю девушку из Ровно смыло в море: ее до сих пор не могут разыскать

Лейтенанта полиции из Ровенской области вечером, 2 июня, в одесской Аркадии во время шторма смыло волной в море.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

20-летняя служащая вместе с коллегами приехала в Одессу на отдых 1 июня.

"Девушка фотографировалась на пирсе в память о пребывании в Одессе. Первая волна сбила ее с ног, а вторая – смыла в море", — уточнили в полиции.

В настоящее время продолжаются поиски тела девушки с привлечением водолазов ГСЧС. Водолазы ГСЧС разыскивают ее в акватории Черного моря.

Ранее стало известно, что в Полтавской области утонул 9-летний мальчик.

В Одессе во время шторма волной смыло в море полицейскую из Ровенской области

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