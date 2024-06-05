В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло в море: водолазы нашли тело девушки

В среду, 5 июня, в Одессе водолазы обнаружили тело 20-летней полицейской, которую на днях волной смыло в море во время фотосессии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В Одессе водолазы ГСЧС нашли тело девушки, которую накануне волной унесло с пирса. Сегодня днем, на расстоянии около 1 км от берега, водолазы обнаружили тело утопленницы", — говорится в сообщении.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время нахождения у водоемов.

Гибель девушки в Одессе

Вечером 2 июня в Одессе 20-летнюю девушку из Ровно смыло в море во время шторма. Она вместе с коллегами приехала в город на отдых 1 июня. Ее смыло в море, когда она делала фотосессию на пирсе.

Трагедия произошла прямо на Аркадии, когда ее фотографировал парень. Погибшая – 20-летняя Олеся Олещук. Она работала участковой в полиции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло в море во время фотосессии! Видео момента трагедии!

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