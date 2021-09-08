В Одессе 5-летняя девочка застряла головой в металлической конструкции детской площадки

Ребенка освобождали спасатели.
В Одессе ребенок застрял в металлической конструкции на детской площадке. 5-летняя девочка просунула голову между металлическими трубами, а вылезти обратно не смогла.
Об этом сообщают в пресс-служба ГСЧС Украины.
Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 8 сентября, на одной из детских площадок Одессы.
"В Службу спасения поступило сообщение о том, что пятилетняя девочка просунула голову в металлическую конструкцию, а вот высунуть — не смогла. Наши ребята, конечно, времени не теряли и с помощью гидравлических ножниц разрезали металл, освободили девочку и передали в руки маме, которая стояла тут же, рядом ", — сообщили в ГСЧС.
Спасатели в очередной раз обратились к родителям с просьбой следить за своими детьми и объяснять им элементарные правила безопасного поведения.
Напомним, что в Сумской области школьник не рассчитал, что вырос за лето, и застрял в заборе. Ребенка увидел случайный прохожий и вызвал спасателей, которые быстро разрезали прутки и освободили школьника. Медицинская помощь ему не понадобилась.