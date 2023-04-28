В Одессе 87-летняя женщина выпала с 5-го этажа дома и осталась жива

Женщину, находившуюся в тяжелом состояни, сняли с балкона первого этажа и передали медикам.

В Одессе 87-летняя женщина выпала с пятого этажа дома и осталась в живых.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Как отмечается, событие произошло вчера вечером в Малиновском районе города, в 5-этажном жилом доме по ул. Ивана и Юрия Лип.

В частности, спасателям поступил вызов о том, что необходима помощь по снятию с крыши балкона первого этажа женщины, 1936 года рождения, выпавшей с пятого этажа.

Женщину, находившуюся в тяжелом состояни, сняли с балкона первого этажа и передали медикам.

В ночь на 28 апреля обломок крылатой ракеты, которую силы ПВО сбили в Киевской области, залетел в девятиэтажный жилой дом в городе Украинка. В момент попадания обломков ракеты в дом в квартире находился ребенок – 13-летняя девочка. Ее госпитализировали в "Охматдет". У девочки раздроблена стопа, но ее состояние стабильное.

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