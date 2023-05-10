В Одессе адвокат организовала выезд уклонистов за границу: как действовала схема (фото)

Юриста и ее сообщницу поймали на получении 5 000 дол. от одного из "клиентов".

В Одессе будут судить адвоката и ее сообщница, которые организовали схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу во время военного положения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении юриста и его сообщницы по факту организации незаконной переправки через границу, получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения уполномоченным на выполнение функций государства лицом и по факту подделки документов.

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Следствие установило, что для свободного выезда за границу мужчин призывного возраста обвиняемые изготовляли пакет поддельных документов. Эти документы удостоверяли ложные обстоятельства семейной жизни военнообязанных и "подтверждали" это соответствующим решением суда.

Организаторы схемы предлагали оформить несколько статусов по выбору:

полное содержание лица с инвалидностью;

самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении и совместное проживание с ним;

постоянный уход за пожилым лицом, которое находится на содержании и совместное проживание с ним;

содержание и проживание с лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

Юриста и ее сообщницу задержали на получении 5 000 дол. от одного из "клиентов" за решение суда об опекунстве над девушкой с инвалидностью 2-й группы.

В общей сложности правоохранители задокументировали 14 эпизодов противоправной деятельности обвиняемых.

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, ранее военный адвокат объяснил, могут ли во время мобилизации депортировать украинцев-уклонистов из-за границы, и будут ли наказывать таких лиц.

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