В Одессе адвокат организовала выезд уклонистов за границу: как действовала схема (фото)

Юриста и ее сообщницу поймали на получении 5 000 дол. от одного из "клиентов".
В Одессе будут судить адвоката и ее сообщница, которые организовали схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу во время военного положения.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении юриста и его сообщницы по факту организации незаконной переправки через границу, получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения уполномоченным на выполнение функций государства лицом и по факту подделки документов.
Следствие установило, что для свободного выезда за границу мужчин призывного возраста обвиняемые изготовляли пакет поддельных документов. Эти документы удостоверяли ложные обстоятельства семейной жизни военнообязанных и "подтверждали" это соответствующим решением суда.
Организаторы схемы предлагали оформить несколько статусов по выбору:
- полное содержание лица с инвалидностью;
- самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении и совместное проживание с ним;
- постоянный уход за пожилым лицом, которое находится на содержании и совместное проживание с ним;
- содержание и проживание с лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе.
Юриста и ее сообщницу задержали на получении 5 000 дол. от одного из "клиентов" за решение суда об опекунстве над девушкой с инвалидностью 2-й группы.
В общей сложности правоохранители задокументировали 14 эпизодов противоправной деятельности обвиняемых.
Напомним, ранее военный адвокат объяснил, могут ли во время мобилизации депортировать украинцев-уклонистов из-за границы, и будут ли наказывать таких лиц.
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