В Одессе агентка хотела совершить теракт: какую задачу она получила от РФ

СБУ задержала предательницу / © twitter/СБУ

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В Одессе спецслужбы предотвратили теракт. 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали российские спецслужбы, пыталась подорвать областной ТЦК.

Об этом сообщили в СБУ.

«По заданию оккупантов 17 июля женщина должна была занести рюкзак с самодельным взрывным устройством (СВУ) в административное здание в час пик. Злоумышленницей оказалась 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали российские спецслужбы», — говорится в сообщении ведомства.

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По их инструкции агент прибыла в Одессу, где сначала осуществила доразведку возле областного ТЦК, а затем получила от куратора координаты схрона с готовым СВУ.

По легенде женщина должна была прибыть в военкомат, чтобы выяснить информацию о якобы своем без вести пропавшем племяннике.

Следователи СБУ готовят агенту сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Теперь злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Напомним, в Запорожье задержаны два российских агента, которые готовили подрыв воинов 12-й бригады спецназначения «Азов» Национальной гвардии Украины.