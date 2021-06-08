В Одессе "активисты" в составе банды совершили разбойное нападение на тепловоз

Одному из участников уже объявили о подозрении.
В Одессе преступная группировка совершила разбойное нападение на машинистов тепловоза. Все они являются членами общественных организаций.
Об этом сообщили в ГУНП.
К преступлению причастны шесть жителей Одессы. В июле прошлого года они совершили разбойное нападение на машинистов тепловоза и, угрожая битами, резиновыми дубинками и ножом, завладели дизельным топливом.
7 июня оперативники провели обыски по месту жительства и в автомобилях фигурантов. У них изъяли мобильные телефоны, нож, предмет, похожий на пистолет. Одному из злоумышленников сообщили о подозрении.
Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбойное нападение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия.
Напомним, в Одесской области разоблачили участников группировки, причастных к похищению людей, вымогательстве, разбойных нападений и завладениях недвижимостью.