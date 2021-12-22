В Одессе антивакцинаторы устроили бунт в автобусе: их под аплодисменты вывели копы

В Одессе антивакцинаторы устроили бунт в автобусе: их под аплодисменты вывели копы

У мужчин не было вакцинальных документов.

В автобусе "Одесса — Киев" антивакцинаторы устроили бунт. Они отказывались выходить из общественного транспорта.

Об этом пишут в местных телеграмм-каналах.

Как стало известно, происшествие случилось ночью 21 декабря. В автобусе находились два пассажира, которые не имели вакцинальных документов. Когда их попросили покинуть общественный транспорт, чтобы не подвергать опасности других людей, произошел скандал.

“Вчера ночью ехали с Одессы в Киев на автобусе “Гюнсель”. Нас остановила полиция, проверяли COVID-сертификаты, у двух антиваксеров не было их и они решили устроить принципиальный бунт в автобусе — отказались выходить. Нас задержали на полтора часа. В итоге их выгнали из маршрутки”, — отметил автор публикации.

Примечательно, что когда антиваксеров выводили из транспорта, пассажиры аплодировали полицейским.

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