В Одессе арестовали мужчину: назывался волонтером и продавал военную амуницию

Суд арестовал одессита, продававшего товары военного назначения.
Отмечается, что он представился волонтером благотворительного фонда "Корпорация монстров". Впрочем, с 7 июня по 1 июля он продал гуманитарную помощь.
Об этом говорится в решении Одесского апелляционного суда.
Мужчина распродавал бронепластины, плитоноски, аптечки, квадрокоптер (дроны) и тепловизор. В суде подчеркивают, что такая продукция в условиях военного положения должна предоставляться армии бесплатно.
Следствие установило, что волонтер провел три встречи (7, 21 июня и 1 июля) по адресу ул. Отрадна в ЖК "Ясная поляна 2", где продала эти товары. Злоумышленник заработал около 14 тыс. долларов.
Апелляционный суд оставил без изменения решения первой инстанции: заключение под стражу до 30 августа с возможностью внести залог на сумму 1 004 805 гривен.
Как сообщалось, в Сумской и Полтавской областях активизировались мошенники, которые от имени местных властей по телефону и в письмах выпрашивают деньги якобы на гуманитарную помощь и помощь ВСУ.
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