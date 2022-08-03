В Одессе арестовали мужчину: назывался волонтером и продавал военную амуницию

Отмечается, что он представился волонтером благотворительного фонда "Корпорация монстров". Впрочем, с 7 июня по 1 июля он продал гуманитарную помощь.

Об этом говорится в решении Одесского апелляционного суда.

Мужчина распродавал бронепластины, плитоноски, аптечки, квадрокоптер (дроны) и тепловизор. В суде подчеркивают, что такая продукция в условиях военного положения должна предоставляться армии бесплатно.

Следствие установило, что волонтер провел три встречи (7, 21 июня и 1 июля) по адресу ул. Отрадна в ЖК "Ясная поляна 2", где продала эти товары. Злоумышленник заработал около 14 тыс. долларов.

Апелляционный суд оставил без изменения решения первой инстанции: заключение под стражу до 30 августа с возможностью внести залог на сумму 1 004 805 гривен.

Как сообщалось, в Сумской и Полтавской областях активизировались мошенники, которые от имени местных властей по телефону и в письмах выпрашивают деньги якобы на гуманитарную помощь и помощь ВСУ.

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