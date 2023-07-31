В Одессе арестовали российское имущество на 39 млн грн: что хотели завезти из страны-агрессора

Правоохранители провели обыски и изъяли 19 грузовых вагонов и 1000 тонн биотоплива.

В Одессе были арестованы российское биотопливо и вагоны на десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Правоохранители разоблачили предприятие, владельцы которого пытались растаможить сырье из РФ. Отмечается, что предприятие нарушило государственные ограничения по ввозу на территорию Украины продукции страны-агрессора.

Кроме того, эта компания импортировала железной дорогой сырье для изготовления топливных паллет, владельцем и производителем которых является Российская Федерация. Детективы провели обыски и изъяли 19 грузовых вагонов и 1000 тонн биотоплива.

Товар и вагоны арестованы. Их ориентировочная стоимость составляет около 39 млн грн. Решается вопрос о передаче указанного имущества для реализации Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, что депутат одного из городских советов Сумской области присвоил почти 10 млн грн, собранных для ВСУ.

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