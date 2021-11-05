В Одессе авто на большой скорости сбило на "зебре" брата с сестрой: школьница погибла (видео)

Парня госпитализировали.
Смертельное ДТП произошло этой ночью в Одессе.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 5 ноября.
Там на Адмиральском проспекте водитель легковушки ехал на огромной скорости, не справился с управлением и сбил на пешеходном переходе брата с сестрой.
Удар был такой силы, что 15-летняя школьница погибла на месте. Ее 21-летнего брата с переломом ноги забрала скорая в больницу.
Регистратор соседнего автомобиля запечатлел сам момент аварии. На кадрах видно, что водитель опасно маневрирует между другим транспортом. Не успевает затормозить перед пешеходами и на скорости сбивает их. Дальше он не останавливается, а просто сбегает с места аварии.
Полиция сразу же вводит операцию "Перехват". Авто без водителя копы обнаружили. Говорят, в салоне увидели бутылку от алкоголя. Водителя все еще ищут.
Как сообщалось, в среду, 3 ноября, на улице Королева в Ровно произошло смертельное ДТП. 30-летний житель, водитель автомобиля Daewoo Lanos, в 18:00 сбил 80-летнего местного жителя на пешеходном переходе.
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