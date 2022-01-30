В Одессе авто на скорости врезалось в рекламный щит: погибли двое молодых мужчин (фото)

Полиция устанавливает причину ДТП.
В Одессе в ночь на 30 января на улице Семена Палия перед перекрестком с улицей Марсельской произошло ДТП, в котором погибли двое молодых мужчин.
Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области.
По данным полиции, 30-летний водитель автомобиля Nissan Maxima не справился с управлением. Поэтому авто выехало с дороги и врезалось в рекламный щит. На месте ДТП погиб водитель и 29-летний пассажир. 31-летнего мужчину, тоже ехавшего в этом транспортном средстве, в тяжелом состоянии госпитализировали.
В полиции открыли производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими за собой гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
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