В Одессе авто ТЦК сбило женщину: реакция военкомата (видео)

Фото с места ДТП в Одессе с авто ТЦК и женщиной / © скриншот с видео

Реклама

В Одессе 25 марта автомобиль работников ТЦК и СП сбил женщину-пешехода в Хаджибейском районе. Пострадавшую госпитализировали, а военкомат уже начал служебное расследование по данному факту.

Об инциденте сообщили местные телеграм-каналы, а впоследствии его прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП.

В военкомате проинформировали, что 25 марта на улице Ивана и Юрия Лип в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля ТЦК и пешехода. На место инцидента быстро прибыли правоохранители и бригада экстренной медицинской помощи.

Реклама

«Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и степень ответственности участников дорожного движения», — говорится в заявлении ТЦК.

Там также сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка. В то же время в учреждении уверяют в полном сотрудничестве с правоохранителями для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Информация о том, что военнослужащие ТЦК могли сбить пожилую женщину, появилась утром в ряде местных телеграм-каналов. По предварительным данным, ее могли не заметить во время движения автомобиля задним ходом.

«ТЦК-шники сбили женщину на Ивана и Юрия Лип. Они пытались забрать парня возле кафе two coffee, сдавали задом на скорости и сбили эту женщину, людей задували баллончиками. Парень смог уехать от них благодаря женщинам, отбили», — говорится в сообщениях пабликов.

Реклама

Дата публикации 12:50, 25.03.26

К слову, ранее в Одессе толпа пыталась отбить мужчину у военнослужащих ТЦК и в какой-то момент раздались выстрелы. В ТЦК объяснили, что военные обнаружили мужчину в розыске по СОЧ, который сопротивлялся. В конфликт вмешались прохожие, использовав против патруля силу и газ. Чтобы остановить нападение, военный сделал предупредительный выстрел в воздух из шумового устройства.