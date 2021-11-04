В Одессе авто на переходе сбило сестру и брата: 15-летняя девушка погибла, водитель бросил транспорт и скрылся

В Одессе авто на переходе сбило сестру и брата: 15-летняя девушка погибла, водитель бросил транспорт и скрылся

Полиция разыскивает виновника аварии.

В Одессе на Адмиральском проспекте 4 ноября водитель автомобиля Opel сбил 15-летнюю девушку и 21-летнего парня. Несовершеннолетняя погибла на месте ДТП.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

По данным полиции, парень и девушка переходили дорогу по пешеходному переходу, где их сбил автомобиль Opel. Водитель скрылся с места аварии, 15-летняя девушка от полученных травм скончалась, 21-летнего парня с переломом ноги госпитализировали.

Водитель после ДТП покинул автомобиль на улице Лунина и скрылся. Его разыскивает полиция. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

В телеграмм-канале "Одесса, как она есть" сообщают, что потерпевший и погибшая были братом и сестрой.

Читайте также:

В результате ДТП в Ровно пострадали семь человек | Новости Украины

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку