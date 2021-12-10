В Одессе бабушки "прокачали" на уличных тренажерах и стали звездами Сети (видео)

Бабушки взобрались на тренажеры и размялись.

В Одессе две бабушки на спортплощадке размяли мышцы и стали звездами Сети.

Занятия спортом двоих пенсионерок в 7 утра сняли очевидцы и выложили видео в местном паблике "Одесса INFO".

"Занитеь, что вытворяют одесские бабушки в 7 утра", — подписал видео его автор.

На кадрах видно, как две пенсионерки пришли на одну из местных спортивных площадок. Каждая из них выбрала для себя тренажер и принялась разминаться, активно работая руками и ногами.

Пользователи Сети положительно отреагировали на занятия спортом бабушек.

В Одессе бабушки позанимались на тренажерах и стали звездами Сети

Напомним, что в Кривом Роге бабушка сожгла елку близ горисполкома.

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