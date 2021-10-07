В Одессе беспризорная собака покусала ребенка: чем все закончилось

Мальчику сделали прививку.

Собаки напали на восьмилетнего мальчика на улице Семена Палия, 22-а, который хотел поиграть с одной из них.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как ребенок зовет собаку, чтобы погладить ее. После чего на ребенка бросаются несколько собак, передает 7 Канал.

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Мария, мама мальчика, говорит: охранник вместе с соседями помог прогнать собак, и только одна из них успела укусить ее сына Марка. Ребенка отвезли в больницу и сделали прививку от столбняка.

Местные неоднократно обращались за помощью, потому что не знают, что делать с бездомными собаками. Во дворе дома на улице Семена Палия, 22-а, находится около двух десятков бродячих собак. Поэтому люди боятся отпускать своих детей гулять. Обращались и в приюты, чтобы животных забрали, но все они переполнены.

Напомним, на территории продовольственного рынка по проспекту Центральном в Николаеве неизвестный мужчина в магазине застрелил собаку и ушел. От полученных повреждений животное погибло. 59-летнему мужчине дознаватели объявили о подозрении за жестокое обращение с животными. Уже в середине сентября в полиции завершили расследование по факту убийства жителем Николаева собаки и направили уголовное производство в суд.

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