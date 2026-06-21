В Одессе без света остался центр города: в чем причина

Свет / © unsplash.com

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В Одессе 21 июня произошла авария на местном теплоэлектроцентрале. В результате без электроснабжения остались абоненты центральной части города, а также несколько транспортных предприятий.

Об этом сообщаю Одесский городской совет.

В настоящее время энергетики проводят восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

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«Ориентировочное время завершения работ – до конца суток», – говорится в сообщении.

Городские власти находятся в постоянной коммуникации с энергетиками и контролируют ситуацию. Информация будет обновляться.

Как мы писали, в Украине активно разворачивают сеть мини-ТЭЦ для защиты энергосистемы от блекаутов и подготовки к зиме. Эти установки работают по принципу когенерации — одновременно производят электроэнергию и тепло из одного вида топлива, обычно газа, что делает их значительно эффективнее обычных генераторов. Они могут работать автономно, часто без постоянного персонала и обеспечивать критическую инфраструктуру даже во время отключений.

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