В Одессе блогер из Китая снимал на видео работу ПВО: как его наказал суд

В Одессе суд признал виновным китайского блоггера, снимавшего работу украинского ПВО и затем выкладывавшего видео на собственном YouTube-канале.

Об этом говорится в определении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

По информации следствия, гражданин КНР снимал из окна квартиры на свой фотоаппарат Canon работу сил ПВО в Одессе при отражении атаки россиян. Китаец выпустил серию видеороликов с комментариями о месте и времени съемки, характеристиках звуков, фактах поражения цели и последствиях попадания.

Благодаря этим видео можно идентифицировать на местности расположения огневых групп ВМС ВСУ, количество и вид применяемой техники. Любой пользователь мог просмотреть видеозапись, в том числе российские представители разведывательных служб.

Блогер свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном и заверил, что прекратил такую "блогерскую" деятельность.

Суд учел как смягчающее обстоятельство то, что блоггер из КНР является лицом молодого возраста, никогда раньше не привлекался к уголовной ответственности и находится в Украине на законных основаниях, женат, осуществляет предпринимательскую деятельность, уплачивая налоги, что положительно влияет на экономическое развитие нашего государства.

Кроме того, он активно поддерживает и перечислил средства на нужды ВСУ, осуществляет волонтерскую деятельность. Мужчина заверил, что и в дальнейшем будет всячески способствовать приближению победы Украины.

Блогера приговорили к пяти годам лишения свободы, но освободили его от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Также ему изменили арест на меру пресечения в виде личного обязательства до вступления приговора в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Одессе 35-летний мужчина, ранее отбывавший наказание за кражу и ограбление, "слил" российским спецслужбам работу ПВО через ТикТок.

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