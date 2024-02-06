В Одессе блогер-патриот Украины публиковал позиции ВСУ и полеты боевой авиации: как он это объяснил

В Одессе к испытательному сроку приговорили блогера, который публиковал в Сети блокпосты ВСУ и снимал на видео полетов истребительной авиации, что могло навредить украинским защитникам.

Об этом говорится в приговоре Малиновского районного суда г. Одесса.

По данным суда, блогер из Одессы в июле снял на видео блок-пост военных на рынке "7 километр". Также он снимал полеты истребительной авиации над городом и публиковал все видео в Сети. Кроме того у него дома обнаружили каннабис.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он объяснил, что действительно снимал видео, которые впоследствии удалял. Мужчина добавил, что он, будучи членом байкерского сообщества, активно занимался сбором средств на ВСУ, имеет много знакомых среди военных, которым неоднократно направлял денежные средства. Кроме того, является блогером сети Тік-Ток, куда распространял видеоролики, а собранные деньги также передавал на нужды ВСУ.

Суд признал мужчину виновным по ч.1, 2 ст. 114-2, ч.1 ст. 309 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы и 17 тыс. грн штрафа. Реальный срок лишения свободы суд заменил испытательным.

Приговор суда

Напомним, в Киевской области ученик-патриот Украины сдавал России места дислокации ВСУ.

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