В Одессе больницы и школы могут остаться без отопления: что случилось

В Одессе больницы и школы могут остаться без отопления: что случилось

Бюджетные учреждения не могут платить завышенную стоимость газа.

Учреждения Одесской области могут остаться без отопления из-за слишком высоких цен на газ.

Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий, передает Vgorode.

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По его словам, до конца этого года регион договорился с поставщиками газа о фиксированной цене — 11,5 гривен за куб.

"В следующем году нашей области предложили новый тариф — 40 гривен за куб. Цены выросли из-за повышения оптовой цены на мировом рынке. Такую сумму регион просто не сможет погасить — в бюджете нет такой суммы. При этом "Одессагаз" уже направил 221 письмо в учреждения социальной инфраструктуры с предупреждением об отключении газа.

Такая ситуация может привести к срыву отопительного сезона и учебного процесса, а также к прекращению предоставления медицинских услуг.

В конце сентября правительство, НАК "Нафтогаз Украины", Офис Президента подписали Меморандум согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти.

Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,42 грн. за 1 м³, для бюджетных учреждений — 16,39 грн. за 1 м³.

Однако Меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, использующих природный газ для отопления и горячего водоснабжения.

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