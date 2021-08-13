В Одессе бомж избил женщину-полицейского: пострадавшую госпитализировали

Мужчина неожиданно ударил правоохоранителя в лицо.

В Одессе бомж напал с кулаками на женщину-полицейского. Пострадавшую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Также читайте На Закарпатье сотрудник СБУ жестоко избил патрульную полицейскую: суд оправдал силовика

Об этом сообщают в телеграмм-канале Х* Одесса.

Инцидент произошел в Одесском районном управлении №1 на улице Греческой. Один из посетителей отделения подошел к правоохранителю, которая сидела за столом и неожиданно ударил ее кулаком в голову. После этого он сбежал, а пострадавшей вызвали скорую и доставили в медучреждение. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Нападающего уже вскоре задержали. Им оказался 31-летний бездомный. Свои действия он объяснять отказался.

Мужчину задержали и доставили в СИЗО. По факту нападения на полицейского открыто уголовное производство по ч.2 ст. 345 (умышленное нанесение работнику правоохранительных органов телесных повреждений).

Напомним, что в Днепре в салоне троллейбуса подрались пассажиры. Один из мужчин ударил по лицу женщину, которая, по его словам, была его женой. Кто-то из пассажиров вступился за женщину и произошла драка.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку