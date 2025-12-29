В Одессе будут судить военных ТЦК за избиение освобожденного из плена ветерана

Полиция Одессы установила военных ТЦК, избивших экс-плененного / © ТСН.ua

В Одессе правоохранители установили военнослужащих ТЦК, избивших военного, освобожденного из плена.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел в начале декабря в Одессе. В полицию обратился сам потерпевший. 27-летний военный, который в июне этого года был освобожден из плена. Он рассказал о избивших его лицах в военной форме.

Полицейские приступили к уголовному производству. Правоохранители установили, что к происшествию причастны двое военнослужащих Пересыпского РТЦК и СП, избивших заявителя во время конфликта во время проверки военно-учетных документов.

Потерпевшему были нанесены легкие телесные повреждения.

Фигурантам сообщили о подозрении. Одному — по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, квалифицирующей умышленное легкое телесное повреждение. Второму — по ч. 1 ст. 126 УКУ — преднамеренная нанесение удара, побоев или совершения других насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинивших телесных повреждений.

За эти правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в Одессе освобожденного из плена морпеха, защитника Мариуполя военнослужащие ТЦК избили и затолкали в автомобиль.