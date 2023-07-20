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В Одессе бурлит непогода: ливень затопил улицы, ветер повалил деревья (фото, видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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В Одессе бурлит непогода: ливень затопил улицы, ветер повалил деревья (фото, видео)

Одессу накрыл сильный ливень 20 июля, затоплены улицы / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

Некоторые улицы стали труднопроездными, приостановлено движение двух трамвайных маршрутов.

Одессу накрыл сильный ливень с градом 20 июля, в результате чего затопило улицы и движение транспорта по ним осложнено.

Об этом сообщил Одесский горсовет и местные СМИ.

В Одессе существенно ухудшилась погода 20 июля: бушуют ливень, град и ветер. Дождевой водой затопило некоторые улицы города. Кое-где уровень воды достигает колен.

Из-за непогоды было приостановлено движение трамваев №28 и №12. Тяжелопроездными сейчас являются улицы Балковская, Атамана Головатого, Черноморского казачества, Приморская и Газовый переулок.

На опубликованных "Суспильным. Одесса" видео видны также поваленные деревья, а машины скорее "плывут" по городским дорогам, чем едут.

Перед этим в Одессе было объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности. Сообщалось, что ожидается гроза, которая сохранится до конца дня.

Одессу накрыл сильный ливень 20 июля, затоплены улицы / © Telegram / Одеса. Офіційно
Одессу накрыл сильный ливень 20 июля, затоплены улицы / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно
Одессу накрыл сильный ливень 20 июля, затоплены улицы / ©
Одессу накрыл сильный ливень 20 июля, затоплены улицы

Одессу накрыл сильный ливень: затопило улицы и свалило деревья

Одессу накрыл сильный ливень: затопило улицы и свалило деревья

Напомним, накануне мощный ливень с грозой бушевали во Львове. Водой залило улицы города, а из люков буквально били "гейзеры". Начала протекать крыша в одном из больших ТРЦ.

Кроме того, во время львовской непогоды молния попала в два трансформатора, поэтому кое-где были проблемы с электроэнергией. Произошел разлив коллектора и зафиксировано подтопление.

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Дата публикации
Просмотры
1287
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