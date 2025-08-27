- Дата публикации
Категория
Украина
В Одессе бушевал масштабный пожар: пол города затянуло дымом
Одессу в среду, 27 августа, затянуло густым дымом.
В Одессе 27 августа бушевал масштабный пожар . Горели так называемые поля фильтрации, где на большой площади растет камыш.
Об этом сообщает ТСН.
Детали пожара в Одессе
Как стало известно, внезапное возгорание накануне вечером возникло сразу в нескольких местах. Причиной может быть как неосторожное обращение с огнем, так и преднамеренный поджог. Это выясняют.
Из-за порывистого ветра огонь быстро распространился на площади в 9 гектаров. Тушение усложняла болотистая местность. Спасателям приходилось по колено в грязи прокладывать длинные рукава шлангов, чтобы добраться до эпицентра пожара.
Пожарным понадобилось более четырех часов, чтобы полностью ликвидировать стихию.
Напомним, 17 августа, в Киевской области вспыхнул пожар . Возгорание произошло в Бучанском районе в селе Святопетровское. Известно о возгорании в частном жилом доме.
«В здании по улице Богдана Хмельницкого, 54 возник пожар в частном жилом доме. Огонь вспыхнул на площади 140 квадратных метров», - сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.
Во время тушения огня обнаружены два пострадавших ребенка — 2012 и 2014 года рождения.