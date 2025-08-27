ТСН в социальных сетях

В Одессе бушевал масштабный пожар: пол города затянуло дымом

Одессу в среду, 27 августа, затянуло густым дымом.

Пожар / Иллюстративный фото

Пожар / Иллюстративный фото / © Reuters

В Одессе 27 августа бушевал масштабный пожар . Горели так называемые поля фильтрации, где на большой площади растет камыш.

Об этом сообщает ТСН.

Детали пожара в Одессе

Как стало известно, внезапное возгорание накануне вечером возникло сразу в нескольких местах. Причиной может быть как неосторожное обращение с огнем, так и преднамеренный поджог. Это выясняют.

Из-за порывистого ветра огонь быстро распространился на площади в 9 гектаров. Тушение усложняла болотистая местность. Спасателям приходилось по колено в грязи прокладывать длинные рукава шлангов, чтобы добраться до эпицентра пожара.

Пожарным понадобилось более четырех часов, чтобы полностью ликвидировать стихию.

Напомним, 17 августа, в Киевской области вспыхнул пожар . Возгорание произошло в Бучанском районе в селе Святопетровское. Известно о возгорании в частном жилом доме.

«В здании по улице Богдана Хмельницкого, 54 возник пожар в частном жилом доме. Огонь вспыхнул на площади 140 квадратных метров», - сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.

Во время тушения огня обнаружены два пострадавших ребенка — 2012 и 2014 года рождения.

