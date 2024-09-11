В Одессе Черное море вдруг стало красным: что произошло (фото)

По словам эколога, красный прилив в Одессе вызван бурным ростом одноклеточных фотосинтезирующих водорослей.

На побережье Одессы после недавнего ливня вода в Черном море приобрела темнокрасную окраску.

В чем причина, рассказал глава общественной экологической организации "Зеленый Лист" Владислав Балинский, обнародовавший фото с необычным цветом воды.

"Это красный прилив в Одессе. Явление вызвано бурным ростом одноклеточных фотосинтезирующих водорослей динофлагелят с преобладающей численностью Lingylodinium polyedra", – объяснил эколог.

По его словам, из-за токсинов в морской воде возможны аллергии при купании и отравлении при потреблении морепродуктов. Причина – загрязнение морской воды биогенами и опреснение. Кроме того, эксперт предполагает, что есть долгосрочное влияние каховской диверсии россиян на токсические цветения.

Черное море стало красным/Фото facebook.com/balinskyy.vladislav

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что загрязнение воды в реке Сейм и мор рыбы произошли из-за сахарного завода в российском городе Теткино. Россияне сбросили в водоем нечистость от работы сахарного завода.

Он заверил в отсутствии угрозы жизни и здоровью людей. В частности, нет угрозы и для водозаборов Чернигова на реке Десна, а также на реке Днепр в Киеве.

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