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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Одессе чиновники горсовета разворовали деньги на похороны военных (фото)

Дельцы присвоили более 2,1 млн грн из 4,8 млн грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Одессе чиновники горсовета разворовали деньги на похороны военных (фото)

Чиновники горсовета разворовали деньги на погребение военных / © СБУ

В Одессе разоблачили чиновников городского совета, разворовавших почти 50% бюджетных средств, выделенных на захоронение украинских воинов.

Об этом идет речь в сообщении Службы безопасности Украины.

По материалам дела, за которое взялись сотрудники СБУ и Нацполиции, участники одесской сделки присваивали почти 50% денег, предназначенных для родственников украинских павших бойцов и бесплатного для них захоронения воинов.

«Как установило расследование, к схеме причастны чиновники Одесского городского совета и местные предприниматели. Преступный механизм заключался в том, что участники сделки заключали договоры по завышенным ценам, а полученную разницу распределяли между собой», — говорится в сообщении СБУ.

В Одессе разоблачили чиновников городского совета / © СБУ

В Одессе разоблачили чиновников городского совета / © СБУ

Как действовали расхитители

Мошенники разворовали более 2,1 млн грн из 4,8 млн грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников.

В Одессе разоблачили чиновников городского совета / © СБУ

В Одессе разоблачили чиновников городского совета / © СБУ

Правоохранители сообщили организаторам и участникам схемы о подозрении за ч⁠ч. 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в условиях военного или чрезвычайного положения в особо крупных размерах или организованной группой).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, ранее агенты ГРУ РФ взорвали авто ВСУ. В Харьковской области контрразведка СБУ разоблачила группу агентов РФ, действовавших по заказу российской разведки — их задержали во время подготовки нового взрыва.

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