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В Одессе чиновники горсовета разворовали деньги на похороны военных (фото)
Дельцы присвоили более 2,1 млн грн из 4,8 млн грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников.
В Одессе разоблачили чиновников городского совета, разворовавших почти 50% бюджетных средств, выделенных на захоронение украинских воинов.
Об этом идет речь в сообщении Службы безопасности Украины.
По материалам дела, за которое взялись сотрудники СБУ и Нацполиции, участники одесской сделки присваивали почти 50% денег, предназначенных для родственников украинских павших бойцов и бесплатного для них захоронения воинов.
«Как установило расследование, к схеме причастны чиновники Одесского городского совета и местные предприниматели. Преступный механизм заключался в том, что участники сделки заключали договоры по завышенным ценам, а полученную разницу распределяли между собой», — говорится в сообщении СБУ.
Как действовали расхитители
Мошенники разворовали более 2,1 млн грн из 4,8 млн грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников.
Правоохранители сообщили организаторам и участникам схемы о подозрении за чч. 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в условиях военного или чрезвычайного положения в особо крупных размерах или организованной группой).
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, ранее агенты ГРУ РФ взорвали авто ВСУ. В Харьковской области контрразведка СБУ разоблачила группу агентов РФ, действовавших по заказу российской разведки — их задержали во время подготовки нового взрыва.