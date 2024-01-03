В Одессе дефицит водителей автобусов из-за мобилизации – в горсовете предлагают учить женщин

В Одессе возник дефицит водителей городских автобусов из-за мобилизации – мужчин не хватает для работы на автобусах, подаренных городом-побратимом Регенсбургом. Так, из необходимых 18 есть только семь. Немецкий город Регенсбург передал Одессе десять низкопольных пассажирских автобусов.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов во время тестирования нового трамвая, пишет "Суспільне".

Как отметил мэр, городской совет готов искать и обучать женщинам.

По словам Труханова, Одесса имеет десять автобусов от немецких партнеров, также город ведет переговоры со Стамбулом о передаче подобного транспорта. Но есть проблема с водителями из-за мобилизации.

"У нас есть водители, но не в том количестве, которое необходимо. Мы договорились с нашими партнерами, если будут женщины, которые хотели научиться и быть водителями на таком транспорте, потому что сейчас мужчин мало – кто призвался и пошел защищать наше государство", – объяснил Труханов.

Мэр Одессы добавил, что рассматривают на должность водителей женщин, помощь с обучением предлагают также партнеры из Регенсбурга и Берлина.

"У нас есть школы где учат, но нам пошли на встречу и Регенсбург, и Берлин предлагают обучать водителей. Если мы запускаем маршрут, должны быть уверены, что он будет работать. А если кто-то заболел и автобус не вышел и люди не попали на работу, это будет еще хуже, чем не запустить его", – отметил мэр.

Напомним, ранее мы писали, какие скандальные нормы могут "выбросить" из законопроекта о мобилизации.

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