В Одессе — дефицит мужчин: местная жительница жалуется, что встретить партнера все труднее

Одесситка жалуется на нехватку мужчин

Жительница Одессы пожаловалась в Сети, что в ее городе нет мужчин. Мол, когда женщина 30-35 лет хочет познакомиться с сознательным мужчиной для создания семьи, у нее нет вариантов.

Об этом девушка рассказала на своей странице в Сети.

«Хочется спросить девочек из разных городов Украины. Я вот из Одессы. Или у всех такая ситуация в городе, что мужчин просто нет. Их нет в ресторанах, их нет в кафе, на каких-нибудь мероприятиях. Их просто нет», - сказала она.

Девушка рассказала, что была в ночном клубе Ибица летом, и там были только турки и малолетки.

«Были какие-то там славяне, взрослые украинцы, но они были замужем. То есть женщинам, которым через 30-35 познакомятся, в принципе, варианта нет», — считает она.

Если девушка нашла партнера в 20 лет, добавляет жительница Одессы, то ей повезло. Но есть женщины, которые работали, ставили себя на ноги и не имели цели быстро «выскочить замуж».

«Теперь хочется в сознательном возрасте познакомиться с каким-нибудь взрослым, сознательным мужчиной. А их нет. Они просто по ходу все либо на войне, либо прячутся», — заключила жительница города Одесса.

Напомним, в Украине разрешили выезд за границу мужчинам 18-22 лет. Решение вызвало волну споров. В частности, ряд украинских компаний уже ощущают отток кадров.

С 28 августа по 28 сентября на границе зарегистрировали почти 53 тыс. проверок украинцев в возрасте 18-22 года, сообщили польские пограничники. В ГНСУ отмечают, что такую статистику не ведут.

Демографы говорят, что доля молодых мужчин составляет 2-3% от 13 млн человек экономически активного населения.

«Даже в случае их массового выезда ощутимый удар по экономике не будет. Риск для экономики преимущественно в том, что часть неквалифицированных или малоквалифицированных молодых работников может воспользоваться возможностью уехать и работать за границей», – говорит директор ЦЭС Глеб Вышлинский.