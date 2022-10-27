В Одессе дети пытались разбудить умерших от передозировки наркотиками родителей: жуткие детали

В Одессе родители скончались от передозировки наркотиками. Полиция проводит расследование.
В Одесском районе произошла страшная смерть гражданских супругов. Следствие продолжается, однако предварительно установлено, что они умерли от передозировки наркотиками.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
В полицию обратилась родственница погибших. Она сообщила, что двое ее маленьких племянников не могут разбудить дома родителей, и просила проверить.
"Приехав по указанному адресу, правоохранители обнаружили 23-летнюю женщину и ее 21-летнего сожителя без признаков жизни. Внешних признаков насильственной смерти на телах не было. На месте происшествия криминалисты обнаружили свертки с веществом, похожим на наркотическую. Ее направили на экспертизу. Установлено, что гражданские супруги умерли в результате передозировки наркотиками", — сообщили в Одесском районном управлении полиции №2.
Напомним, во Львове полицейские задержали наркокурьера, распространявшего наркотики и психотропы по всей Украине. Общая стоимость изъятых у него наркотических средств и психотропных веществ по ценам "черного" рынка составляет более 1,5 миллиона гривен.
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