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В Одессе дети в пакете обнаружили труп новорожденной девочки: в полиции рассказали подробности и показали фото

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В Одессе дети в пакете обнаружили труп новорожденной девочки: в полиции рассказали подробности и показали фото

Полиция Одесской области

Окончательную причину смерти ребенка установит экспертиза.

В Одессе по ул. Сортировочной в заброшенном здании 24 декабря двое подростков обнаружили труп новорожденной девочки. На место происшествия вызвали полицию.

Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области.

В полиции сообщили, что тело ребенка находилось в пластиковом пакете. Его в заброшенном здании обнаружили двое подростков, которые и вызвали полицию. Правоохранители установили, что покойная – это новорожденная девочка. Полиция разыскивает родителей ребенка и устанавливает, как тело оказалось на улице.

© Полиция Одесской области
Полиция Одесской области

В полиции открыли производство по ч.1 ст.117 (убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины с примечанием "преднамеренное убийство". Окончательную причину смерти ребенка установит экспертиза.

© Полиция Одесской области
Полиция Одесской области

Напомним:

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