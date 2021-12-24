В Одессе дети в пакете обнаружили труп новорожденной девочки: в полиции рассказали подробности и показали фото

В Одессе дети в пакете обнаружили труп новорожденной девочки: в полиции рассказали подробности и показали фото

Окончательную причину смерти ребенка установит экспертиза.

В Одессе по ул. Сортировочной в заброшенном здании 24 декабря двое подростков обнаружили труп новорожденной девочки. На место происшествия вызвали полицию.

Также читайте Под Одессой в заброшенном здании в пакете нашли младенца

Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области.

В полиции сообщили, что тело ребенка находилось в пластиковом пакете. Его в заброшенном здании обнаружили двое подростков, которые и вызвали полицию. Правоохранители установили, что покойная – это новорожденная девочка. Полиция разыскивает родителей ребенка и устанавливает, как тело оказалось на улице.

Полиция Одесской области

В полиции открыли производство по ч.1 ст.117 (убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины с примечанием "преднамеренное убийство". Окончательную причину смерти ребенка установит экспертиза.

Полиция Одесской области

Напомним:

Недалеко от станции "Одесса-Сортировочная" нашли тело младенца.

Читайте также: