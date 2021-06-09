В Одессе девушка-подросток ворвалась в дом женщины и ограбила ее, угрожая ножницами и лопатой

Подозреваемой оказалась девочка из многодетной семьи.

В Одессе 17-летняя девушка совершила разбой. Через окно она проникла в чужой дом, побила хозяйку, пригрозила лопатой и ножницами, чтобы не сопротивлялась, и забрала у нее компьютер, старенький мобильный телефон. Закрыв женщину в доме, злоумышленница убежала.

Об этом сообщили в ГУНП.

Происшествие произошло вчера, 8 июня, около 11:00. В полицию обратился сын 79-летней потерпевшей, который в момент совершения преступления был на работе. Имея детальное описание правонарушителя, правоохранители в час установили личность и место пребывания. Ею оказалась местная девушка из многодетной семьи, ранее попадала в поле зрения полицейских за кражи. У нее изъяли похищенный телефон и ключи от дома потерпевшей, компьютер же она успела сдать в ломбард.

Действия девочки следователи квалифицировали как разбой, соединенный с проникновением в жилье, Сейчас фигурантка помещена в изолятор временного содержания. Продолжается следствие.

Напомним, в Одессе ночью на улице Греческой 17-летний парень подбежал к женщине и вырвал у нее из рук сумку с деньгами, телефоном и другим имуществом.

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