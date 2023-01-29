В Одессе действуют экстренные отключения света: не будут работать трамваи и троллейбусы

В воскресенье, 29 января, в Одессе и области будут действовать экстренные отключения света. Именно из-за проблем с электроэнергией в областном центре не будут курсировать трамваи и автобусы.

Об этом сообщили на сайте ДТЭК Одесские электросети.

В регионе снова не действуют графики почасовых отключений после последней ракетной атаки врага.

"После произошедшего утром 26 января ракетных обстрелов Одесщины на всей территории области 29 января продолжат действовать экстренные отключения света", — говорится в сообщении.

В Одессе не будет работать электротранспорт из-за лимитов, которых не хватает для его работы, сообщили в КП "Одесгорэлектротранс".

"К большому сожалению, в эти выходные мы с вами не встретимся — выделенных лимитов не хватает, чтобы мы вышли на линию. Так что нестерпимо ждем встречи!", — говорится в сообщении.

К слову, электротранспорт вернулся в депо еще 26 января — в тот день город выключил электричество еще до того, как оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре.

Ракетный удар по Одесской области 26 января

Россияне нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области. После этого возникли значительные проблемы с электроснабжением.

Из — за разрушений в регионе ввели экстренные отключения света. Уже на следующий день на маршруты не вышли трамваи и троллейбусы.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что из-за последней вражеской атаки жителей области могут ожидать более длительные отключения света, чем это было раньше. Ведь возникло множество повреждений инфраструктуры.

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